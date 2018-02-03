Калининград, 3 февраля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Калининградской области отмечена необычная тенденция — из «большой России» массово приезжают молодые пары, чтобы зарегистрировать брак в самой западной точке страны — городе Балтийске.

Андрей Выползов ИА REGNUM Памятник императрице Елизавете Петровне в Балтийске

«Это настоящий бум, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела ЗАГС Балтийского муниципального района Ирина Грубизная. — Откуда к нам только не едут: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Казань, Омск…».

По данным отдела ЗАГС, в 2017 году в Балтийске было зарегистрировано 30 браков, где и жених, и невеста прибыли из другого региона РФ, и 39 браков, где один из молодожёнов прибыл из «большой России». Кроме того, две пары специально приехали в Балтийск из других государств — Германии и Украины. Всего же в прошлом году в Балтийске состоялось 237 бракосочетаний.

«Люди объясняют свой выбор так: зашли в интернет, увидели наши красоты и просторы, и им захотелось зафиксировать самое главное событие в их молодой жизни в самой западной точке России, на берегу моря, — продолжила Ирина Грубизная. — Мы отказать не можем, потому что сейчас по законодательству граждане РФ имеют право зарегистрировать свой брак в любой точке на территории страны».

В свою очередь глава Балтийского муниципального района Сергей Мельников сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что власти намерены в этом году восстановить Северный мол, который станет одной из визиток свадебного путешествия молодожёнов.

«Мы рассчитываем попасть в федеральную программу «Восстановление малых городов России», в рамках которой планируем реконструировать Северный мол — географически самую западную точку России. Сделать там отличную пешеходную зону, чтобы женихи и невесты со всей страны запечатлевали себя у западных морских ворот Российской Федерации», — сказал глава.

ИА REGNUM дополняет, что в районе Северного мола расположена конная статуя российской императрицы Елизаветы, увековеченной в платье полковника лейб-гвардии Преображенского полка. На сегодня в Калининградской области это единственный памятник, посвящённый победе России в Семилетней войне, по итогам которой Восточная Пруссия с Кёнигсбергом вошла в состав России.