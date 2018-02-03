Вашингтон, 3 февраля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика в 2017 году якобы смогла получить 200 млн от незаконного экспорта угля и оружия в обход международных санкций, введённых по линии Организации Объединённых Наций. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на доклад неких независимых наблюдателей ООН.

(stephan) Флаг КНДР

В докладе утверждается, что Северная Корея поставляет свой уголь в порты России, Китая, Малайзии и Вьетнама, используя фальшивые документы, в которых указано, что уголь якобы происходит из месторождений в России и Китае. Авторы доклада утверждают, что было как минимум 23 таких поставки в 2017 году.

Также в докладе утверждается, что Северная Корея продолжает активное сотрудничество с Сирией и Мьянмой. В частности, с 2012 по 2017 годы из Северной Кореи в Сирию были направлены более 40 грузов, получателем которых значится Сирийский центр научных исследований и разработок.

Известно, что два таких отравления содержали специальную плитку, не подверженную воздействию кислоты. Объемы поставок были таковы, что этой плиткой можно было покрыть площадь, равную крупномасштабному промышленному проекту.

Кроме того, в докладе утверждается, что Северная Корея поставляет баллистические ракеты в Мьянму. В частности, речь идёт о ракетах «Земля-воздух» и системах их запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после очередных баллистических испытаний, которые власти КНДР провели в ноябре 2017 года, США смогли протащить через Совет Безопасности ООН ужесточение санкций против Северной Кореи.

Эти санкции предусматривают уменьшение на 85% объема экспорта нефтепродуктов в Северную Корею, полный запрет импорта из этой страны, а также депортацию северокорейских трудовых мигрантов из всех стран мира в течение ближайших двух лет.