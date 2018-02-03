Курган, 3 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Зауралье отмечают сразу два 75-летних юбилея. 2 февраля 1943 года капитулировали немецко-фашистские войска под Сталинградом и была одержана победа в Сталинградской битве, а 6 февраля того же года создана Курганская область. Более полутора тысяч человек собрались 3 февраля в рамках патриотической акции «Россия в моём сердце» на митинг-концерт почтить память героев: пришли ветераны, активные горожане, молодежь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kurganoblduma.ru В память о Сталинградской битве

Митинг-концерт «Мы помним! Мы гордимся!» развернулся на площади у кинотеатра «Россия» в Кургане. Полевая кухня с кашей и горячий чай согревали курганцев в морозный день. Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне и ознаменовала начало изгнания немецко-фашистских войск из наших городов и сел. Курганцы не считают совпадением, что в начале февраля 1943 года была образована Курганская область и одержана победа в Сталинградской битве. Стойкость советского народа присуща и зауральцам.

«Сталинградская битва стоит особняком не только в нашей, но и в мировой истории. В этой героической битве произошло всеобщее единение жителей нашей страны. Миллион человек легло, но русский народ не сдал Сталинград. И мы не имеем права это забыть. Слава героям Сталинграда! Низкий поклон и вечная память зауральцам, сложившим свои головы в этой битве на Волге», — обратился с приветственной речью к участникам митинга-концерта полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов.

В памятный день жители Курганской области почтили память земляка, уроженца села Верхняя Теча Шадринского уезда, Героя Советского Союза — Михаила Степановича Шумилова, который командовал 64-й армией. Его войска сдерживали фашистов на дальних подступах к Сталинграду, благодаря чему продолжали работать промышленные предприятия города. Несколько месяцев армия под руководством Михаила Шумилова держала оборону в жилых домах Сталинграда. Напомним, в январе 1943 года именно 64-я армия Шумилова взяла в плен генерала-фельдмаршала Фридриха Паулюса, а генерал-полковник первым провел допрос высокопоставленного военнопленного.

«Рожденная под лозунгом «Все для фронта! Все для Победы!», Курганская область отдавала последнее для нужд нашей страны. Тысячи зауральцев ушли на фронт, а их матери, жены и дети заняли места у станков и на колхозных полях. В единстве наша сила! Курганская область всегда была сильной, и у нас, зауральцев, большое будущее», — приветствовал собравшихся председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

Гордостью за малую Родину и ее вклад в общую победу в Великой Отечественной войне переполнили сердца митингующих выступления ветеранов. Более 220 тысяч курганцев сражались на фронтах и половина из них не вернулась с полей сражений, 108 курганцев отмечены званием Героя Советского Союза, 29 — стали полными кавалерами ордена Славы, 75 тысяч зауральцев награждены боевыми орденами и медалями. Свыше 117 тысяч — не вернулись домой. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы, а также к памятнику Герою Советского Союза Михаилу Шумилову. Дух митинга поддержали выступления зауральских артистов.

«Именно единство сегодня — условие сохранения независимости и дальнейшего развития России», — подчеркнул Дмитрий Фролов.