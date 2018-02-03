Берлин, 3 февраля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Немецкая верфь «Зитас», расположенная в районе Ноенфельда федеральной земли Гамбург, в 2014 году оказалась на грани банкротства. Старейшую верфь Германии приобрела российская судостроительная компания «Пелла», и с тех пор дела предприятия стабильно идут в гору, даже несмотря на экономические санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, сообщает 2 ноября немецкое издание Die Welt.

Верфь

Строительство землечерпалки, предназначенной для очистки Нижней Эльбы от ила и тины общей стоимостью в 95 миллионов евро — второй по величине единовременный заказ за всю историю верфи, а это, ни много ни мало, — 383 года. За то, что старейшая верфь Германии в принципе до сих пор существует, надо благодарить судостроительную компанию «Пелла» из Санкт-Петербурга.

В свое время «Зитас» была «жемчужиной» немецкого судостроения, и даже своего рода «Мерседесом» в области строительства судов-контейнеровозов. Компания строила качественно, но дорого, и в ходе последнего кризиса, поразившего экономику, в том числе, и отрасль морских перевозок, это сыграло с ней злую шутку.

В 2009 году владелец компании Хинрих Зитас был вынужден отказаться от оперативного управления, а уже 2011 году «Зитас» официально объявила о банкротстве. Ее последний заказ на строительство самоподъемного судна-крана был выполнен еще в начале 2014 года, и тогда на авансцену вышла фирма «Пелла», которая после недолгих переговоров поглотила «Зитас».

На тот момент подобная сделка представлялась вполне логичной: российское северное побережье простирается на тысячи километров, и страна нуждается в мощных судах специального назначения. Однако вскоре после заключения сделки ЕС вводит в отношении России экономические санкции, а для «Зитас» это означает, что она теряет возможность получать заказы от российских властей.

И тем не менее, петербуржская судостроительная компания «Пелла» не стала отказываться от небольшой верфи в Гамбурге, даже несмотря на то, что в обозримом будущем российский рынок для нее будет закрыт. Более того, уже после покупки «Зитас», обошедшейся ей в 6,5 миллионов евро, «Пелла» дополнительно инвестировала около 25 миллионов в восстановление немецкой верфи.

Примечательно, что на российском рынке «Пелла» уже обеспечила себе уникальное положение: будучи крупнейшей частной верфью России, компания часто выполняет госзаказы на строительство буксиров, спасательных кораблей и лоцманских катеров.

На данный момент «Пелла Зитас» нацелена на рынок на Крайнем Севере. Глобальное потепление и таяние льдов Северного Ледовитого океана будут способствовать развитию судоходства на Севморпути вдоль северного побережья России, считает руководство компании.

Не так давно в рамках исследовательского проекта немецкая верфь при сотрудничестве с гамбургским Техническим университетом занялась разработкой требований к современным судам, предназначенным для эксплуатации в Арктике.

«Сейчас из России поступают все новые и новые заказы на разработку ледостойких судов», — сообщают в компании.