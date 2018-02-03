Челябинск, 3 февраля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинске на пешеходной Кировке утром 3 февраля в рамках всероссийской патриотической акции «Россия в моём сердце» прошёл многотысячный митинг патриотических сил «Россия за мир!». Под лозунгом «Южный Урал в моём сердце» объединились тысячи человек: ветераны, добровольцы, молодёжь и другие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Митинг-концерт в Челябинске

Акцию организовала общественная организация «Доброволец». Её руководитель Евгений Коробейников отмечает, что мероприятие проходит для того, чтобы показать всем жителям Южного Урала, что Россия — это единая и великая страна со своей историей и традициями. Также в ходе митинга почтили память героев Великой Отечественной войны и обратили внимание на проблемы молодежи.

Одним из поводов для проведения патриотического праздника стало 75-летие со дня окончательного разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Ранее в Челябинске был открыт музей Сталинградской битвы.

На митинг собрались порядка 4 тыс. человек. Было много молодёжи, многие пришли с детьми. Перед собравшимися на митинге выступили представители общественных организаций, волонтёры, ветераны. Также в программе были выступления творческих коллективов.

«Сегодня нам холодно, но нашим дедам было не до холодов, когда они насмерть стояли в горячем, кровавом снегу, но не сдали Сталинград», — отметила координатор движения «Бессмертный полк» в Челябинской области Елена Скорнякова.

«В гимне Российской Федерации есть замечательные слова: «Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля». Эту землю нам завещали беречь навеки наши деды», — сказала активистка.