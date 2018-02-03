Екатеринбург, 3 февраля, 2018, 11:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся митинг-концерт «Россия в моём сердце». Мероприятие было приурочено к 75-летию разгрома Рабоче-крестьянской Красной армией немецко-фашистских войск под Сталинградом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сталинградская битва

Утром прошла торжественно-траурная церемония на Широкореченском военно-мемориальном комплексе. А в Историческом сквере митинг начался в 12:00 по местному времени (10:00 мск) и проходил в течение часа. Его организовала Общественная палата Свердловской области.

В мероприятии приняли участие несколько тысяч горожан. Среди них студенты, сотрудники предприятий, представители различных партий и общественных организаций.

«Мы победили, мы придали суду нацистских преступников, мы освободили узников концлагерей и всю европейскую цивилизацию. Но сегодня наша страна находится под невероятным внешним давлением», — сказал Евгений Куйвашев на митинге

Как сообщало ИА REGNUM, митинги-концерты «Россия в моём сердце», организованные Общественной палатой Российской Федерации, пройдут во многих городах России. Патриотическая акция приурочена к победе советских солдат в битве под Сталинградом, а также должна продемонстрировать единство народа.

Напомним, что 2 февраля 1943 года окружённые в результате наступательной операции советских войск германские войска и их союзники капитулировали. А победа в ходе Сталинградской битвы стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны.