Москва, 3 февраля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В Московских аэропортах из-за сильнейшего снегопада отменено и задержано более 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание» за сегодня, 3 февраля.

rooster133 Снег в аэропорту

В аэропорту «Домодедово» 15 рейсов отменены, 9 задержаны.

В аэропорту «Шереметьево» задержаны 28 рейсов.

В аэропорту «Внуково» задержаны 12 рейсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичный регион накрыл сильнейший снегопад, который принес циклон, пришедший со стороны Черного моря.

Синоптики предупреждают, что снегопад продлится до утра понедельника, 5 февраля. За два дня в столице может выпасть месячная норма осадков. В регионе объявлено штормовое предупреждение.