Москва, 3 февраля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого обсуждались итоги Конгресса сирийского национального диалога. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Путин и Назарбаев отметили чрезвычайную важность реализации решений, принятых во время Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в Сочи.

«Подчёркнуто, что реализация принятых в ходе Конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН. В этом контексте отмечена востребованность продолжения работы в Астанинском формате», — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин и Назарбаев обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего наращивания сотрудничества между Россией и Казахстаном, в том числе в сфере современных технологий.

Оба лидера дали высокую оценку результатам форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», который прошел в Алма-Ате 2 февраля 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога. В этом мероприятии приняли участие 1511 делегатов от различных этноконфессиональных и политических групп Сирии.

В итоговом заявлении Конгресса его участники подтвердили приверженность территориальной целостности и суверенитету Сирии, а также соблюдению прав всех сирийцев.

Также был подготовлен список кандидатов в комиссию, которая начнёт работу над новой конституцией Сирии.