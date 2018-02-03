Пекин, 3 февраля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что его страна будет поддерживать существующую систему международных отношений, в основе которой стоит Организация Объединённых Наций. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Yann Женева, ООН

«Мы будем твёрдо поддерживать существующую международную систему с ООН в её основе, а также защищать и расширять законные права и интересы развивающихся стран», — заявил министр Ван И.

Также глава китайского МИД подчеркнул, что Пекин будет и впредь предпринимать действия на международной арене по поддержанию стабильности и порядка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно. Глава китайского внешнеполитического ведомства призвал Токио предпринять совместно с Пекином попытки улучшения двусторонних отношений.

За последние десятилетия международная роль ООН в существенной степени снизилась, так как единственная на планете сверхдержава — США пытаются отбросить сдерживающие их господства оковы Всемирной организации. Все чаще звучат призывы со стороны США и их сателлитов ограничить право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН, что фактически сведет на нет роль этой международной структуры на мировую политику.