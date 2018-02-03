Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Электроснабжение Санкт-Петербурга в целом восстановлено после масштабной энергетической аварии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили 3 февраля в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Троллейбусные линии

«По состоянию на 9:50 глобально все потребители запитаны по резервной схеме. Сейчас аварийные бригады объезжают по районам оставшиеся единичные объекты без автоматики в ручном режиме подключают. То есть, на 9:50 электроснабжение, можно сказать, восстановлено», — сказали в энергетическом ведомстве Смольного.

По данным комитета по энергетике, часть города оставалась без электричества совокупно в течение примерно 1,5 часов, аварийные бригады принялись за работу с момента отключения.

Движение трамваев и троллейбусов в пострадавших от блэкаута районах также восстановлено. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Горэлектротрансе», последним к сети подключился Васильевский остров, трамваи вышли на линии в 10:14.

«У нас был затронут Юго-Запад — Красносельский и Кировский районы, а также Василеостровский. С 08:03 последовательно включалось электричество, возвращался на линии сначала Юго-Запад, оставался только Васильевский остров. И, по последним данным, движение там также возобновлено», — сообщили в Горэлектротрансе.

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Как сообщало ИА REGNUM, веерное отключение энергомощностей и потребителей в Петербурге началось с короткого замыкания на Первомайской ТЭЦ в Кировском районе. Это произошло в 8 часов утра. Сработала защита, станция снизила мощность до нуля Вслед за этим отключились Автовская и Василеостровская ТЭЦ, а также электроподстанция «Балтийская».

Без света осталось более 100 тысяч человек в четырех районах города — Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском.

В течение двух часов после аварии специалисты «ПАО «Ленэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей в зоне своей ответственности. Были использованы резервные дизель-генераторы.

«С 9:50 все абоненты, запитанные от сетей «Ленэнерго» в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах Санкт-Петербурга, получают электроэнергию в полном объеме», — отчитались в сетевой компании.