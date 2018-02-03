Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Причиной веерного отключения энергомощностей и электричества в Санкт-Петербурге утром 3 февраля стало короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ на западе Петербурга. Вслед за этим произошло отключение еще нескольких генерирующих мощностей. По резервной схеме запитаны потребители Кировского и Адмиралтейского районов Петербурга.

Цуканов М.В Конец света...

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генерирующей компании «ТГК-1», в 08:00 сработала система аварийной защиты на сетевом распределительном устройстве старой части Первомайской ТЭЦ на Корабельной улице в Кировском районе.

«В настоящий момент причины выясняются совместно со специалистами сетевых организаций, ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить в кратчайшие сроки», — заявили в компании «ТГК-1». Ранее там сообщили, что произошло короткое замыкание.

По данным Минэнерго, вслед за этим отключились Автовская и Василеостровская ТЭЦ, а также несколько электроподстанций. Без света осталось более 100 тысяч человек в четырех районах города — Кировском, Адмиралтейском, Московском, Василеостровском. Произошло веерное отключение потребителей.

«Объекты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» без отключения. По районам погашения усилены экипажами ГИБДД для возможного регулирования основных перекрестков», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщают в компании «Ленэнерго», продолжается организация резервных схем электроснабжения. В 9:20 по резервной схеме запитаны потребители Кировского и Адмиралтейского районов Петербурга. В пострадавших районах ролностью задействованы резервные дизель-генераторные установки, на месте работают 22 бригады компании для проведения восстановительных работ. В «Ленэнерго» введен особый режим работы.