Москва, 3 февраля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Министерство энергетики России сообщило о режиме чрезвычайной ситуации в связи с массовым отключением электричества в Санкт-Петербурге. Одна за одной отключились сразу несколько городских электростанций и подстанций в южной и западной части города. Причины пока неизвестны.

Лампочка

По данным Минэнерго, 3 февраля в 08:01 на Первомайской ТЭЦ-14 (производственное подразделение филиала «Невский» ПАО «ТГК-1») срабатыванием защитных систем были отключены блоки № 1 и № 2 (каждый мощностью по 180 МВт). Станция снизила рабочую мощность на 360 МВт и нагрузку до нуля с потерей электромощностей даже для собственных нужд.

В 08:02 произошла полная потеря передачи телеметрической информации между диспетчерским центром Ленинградского регионального диспетчерского управления и Автовской ТЭЦ (филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»). Причина этого пока не установлена.

Одновременно на Василеостровской ТЭЦ-7 отключился генератор Г-3 мощностью 50 МВт. В 08:10 на Василеостровской ТЭЦ-7 отключились генераторы Г-4 (25 МВт) и Г-5 (60 МВт). Станция снизила нагрузку до нуля с потерей собственных нужд.

В 08:31 произошла полная потеря передачи телеметрической информации между упомянутым выше диспетчерским центром и подстанцией 110 кВ «Балтийская».

"Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — отметили в Минэнерго.

Как сообщается, в 08:57 удалось подать напряжение на первую и вторую системы шин 110 кВ на Первомайской ТЭЦ-14 и на подстанцию 110 кВ «Волхов-Южная». Продолжаются аварийно-восстановительные работы.