Владивосток, 3 февраля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. К северокорейскому пароходу Man Gyong Bong, который подал сигнал SOS в прибрежных водах Владивостока, направлен танкер с топливом. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Михаила Хмеля. Известно, что «ИнвестСтройТрест» представляет интересы северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong.

ITU Pictures S.O.S.

Напомним, ранее стало известно, что северокорейских теплоход Man Gyong Bong три дня стоял на внешнем рейде Владивостока и не мог войти в порт, так как ему не выдавали соответствующее разрешение. Сутки назад на корабле кончилось топливо и он был обесточен. Сегодня капитан принял решение подать сигнал SOS.

В итоге, по словам Хмеля, ситуация стала выправляться — власти завершили оформление документов и кораблю разрешили войти в порт. Также к нему был направлен танкер с топливом.

Однако вопросы выгрузки грузов и погрузки пока не решены. Ими будут заниматься в ближайшие дни.

Известно, что теплоход Man Gyong Bong возит в КНДР муку, рис, пшеницу и соевое масло.