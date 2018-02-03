Санкт-Петербург, 3 февраля, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Технологическое нарушение на генерирующих мощностях энергокомпании ТГК-1 стало причиной массового отключения электричества в нескольких районах на юге и западе Санкт-Петербурга утром 3 февраля.

(сс) blickpixel ЛЭП

Как сообщают горожане в соцсетях, практически полностью обесточены Кировский, Московский и Василеостроовский районы. Проблемы наблюдаются и в Адмиралтейском районе. Остановился электротранспорт.

В компании ТГК-1 корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что причиной блэкаута стало короткое замыкание. В компании опровергают информацию о взрыве, сообщения о котором распространились в соцсетях. Сейчас на месте аварии работает комиссия, идет восстановление штатной схемы электроснабжения. Причины ЧП выясняются.

Сетевая компания «Ленэнерго» организует резервные схемы электроснабжения в Петербурге для скорейшего восстановления электроснабжения, нарушенного из-за технологического нарушения на генерирующем объекте.

«В связи с массовыми отключениями электроснабжения в компании введен Особый режим работы. Созван оперативный штаб <…> Диспетчеры «Ленэнерго» переводят потребителей на резервные схемы. 22 бригады компании работают на местах для проведения восстановительных работ в зоне своей ответственности», — отметили в «Ленэнерго».

В пострадавшие от отключения электричества районы города направлены резервные дизель-генераторные установки.