Москва, 3 февраля, 2018, 09:34 — ИА Регнум. В Москве уже начался снегопад, который за сегодняшний день, 3 февраля, может принести до половины месячной нормы осадков. Об этом сегодня сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заснеженная Москва

Накануне стало известно, что столичный регион окажется в зоне прохождения циклона, который принесёт обильные осадки. По прогнозам, мощный снегопад будет продолжаться два дня и завершится только к утру понедельника, 5 февраля.

Ожидается, что за два дня на столицу выпадет почти месячная норма осадков. Более того, синоптики отмечают, что данный снегопад может стать самыми мощными для февраля в этом столетии.

Столичные коммунальщики переведены на усиленный режим работы. В регионе объявлено штормовое предупреждение, так как снегопад будет сопровождаться сильным ветром.