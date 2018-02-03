Москва, 3 февраля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. В столичном метрополитене на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии погиб пассажир. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

NVO Станция московского метрополитена «Полянка»

Сообщается, что одна из пассажирок на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии упала на пути в тот момент, когда по ним проходил подвижной состав. Женщина погибла.

Труп погибшей был обнаружен между вторым и третьим вагонами состава, который был остановлен в тупике для извлечения тела.