Москва, 3 февраля, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В московском клиническом научно-практическом центре имени А. С. Логинова, расположенном на востоке столицы, произошел пожар. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Tammy Sue Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в кабель-канале между третьим и четвертым этажами здания клинического центра имени Логинова, расположенного по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 86 корпус 7.

В целях безопасности из лечебного комплекса были эвакуированы 130 человек. Больных разместили в соседних корпусах.

Очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.