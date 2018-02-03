Токио, 3 февраля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Японское космическое агентство JAXA осуществило успешный запуск ракеты-носителя для сверхмалых спутников SS-520. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Nikkei.

Isas.jaxa.jp РН SS-520

Старт ракеты-носителя SS-520 был осуществлен с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима. Трансляция запуска ракеты велась на Youtube-канале JAXA.

Известно, что SS-520 — это небольшая ракета, используемая ранее для геофизических исследований. Высота ракеты составляет всего 8 метров, Стартовая масса — 2600 кг.

Первоначально ракета была двухступенчатой и могла совершать лишь беспилотные суборбитальные полеты для геофизических исследований. Затем японские инженеры добавили к ней третью ступень с твердым топливом, чтобы ракета смогла выходить на низкую околоземную орбиту.

Первый пуск модернизированной SS-520 состоялся 14 января 2017 года и был неудачным.