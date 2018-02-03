Владивосток, 3 февраля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. В Приморском крае удалось отловить самку амурского тигра, которая целенаправленно охотилась на собак в Уссурийском районе. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

Putin.kremlin.ru Амурский тигр

Сообщается, что специалистам удалось поймать и доставить в реабилитационный центр самку амурского игра, которая охотилась на собак в Уссурийском районе Приморского края.

В данное время тигрица помещена в вольер реабилитационного центра в селе Алексеевка. У неё взяли анализы и провели первичный ветеринарный осмотр.

Теперь специалистам предстоит выяснить, почему тигрица демонстрировала столь нестандартное поведение. Дело в том, что в том месте, где её отловили, достаточна высокая плотность проживания копытных лесных зверей — то есть кормовая база у тигрицы была. Однако вместо охоты в лесу она выходила в деревни Уссурийского района и охотилась там на собак.

Также у специалистов центра «Амурский тигр» сложилось впечатление, что пойманная тигрица совершенно не боится людей. При отлове тигрица не проявляла агрессии по отношению к людям, что считается отклонением от нормы.