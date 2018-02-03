Владивосток, 3 февраля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Северокорейский теплоход Man Gyong Bong, который перевозит грузы в порт Раджин, расположенный в КНДР, подал сигнал бедствия в водах Владивостока. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Владимира Баранова, который представляет интересы северокорейской компании-фрахтователя Man Gyong Bong.

SOS

По словам Баранова, корабль находится в прибрежных водах Владивостока уже три дня, но ему не дают пришвартоваться. На корабле уже кончилось топлива и судно полностью обесточено. Днём ранее капитан корабля посылал аварийную радиограмму, но реакции на неё не было.

Сейчас капитан Man Gyong Bong подал сигнал SOS. Известно что к северокорейскому теплоходу уже направились сторожевые корабли пограничников, однако они пока не могут подойти к Man Gyong Bong из-за льдов.

По данным Баранова, корабль стоит в районе бухты Тихая. Также он уточнил, что данный теплоход возит в КНДР муку, соевое масло, рис и пшеницу.