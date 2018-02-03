Вашингтон, 3 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Украины Степан Полторак провели переговоры с Пентагоне. Об этом накануне, 2 февраля, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Визит

Сообщается, что в преддверии переговоров Мэттис заявил журналистам, что будет обсуждать с украинским коллегой прагматичные шаги по укреплению отношений между вооружёнными силами двух стран.

Напомним, накануне Полторак прибыл в США с официальным визитом. Украинское минобороны анонсировало, что в ходе визита Полторак встретится с главой Пентагона Мэттисом, примет участие в двусторонних оборонных консультациях военных ведомств стран, а также встретится с руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США.

Кроме того, в программе официального визита министра обороны Украины в США значится встреча с украинскими волонтерами, которые проживают в США и помогают украинской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белый дом США в конце 2017 года одобрил план по предоставлению Украины так называемого летального оружия. Предполагается, что в 2018 году США поставят на Украину 35 пусковых установок для противотанковых ракет Javelin, а также сами ракеты в небольшом количестве.

Стоит отметить, что американское оружие поставляется на Украину через третьи страны уже несколько лет — с момента начала войны после госпереворота в феврале 2014 года. Однако Киев давно добивался именно прямых поставок из США.