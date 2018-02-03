Вашингтон, 3 февраля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Джанет Йеллен покинула пост главы Федеральной резервной системы США — главного финансового регулятора американской экономики. 2 февраля истек срок её полномочий и президент США Дональд Трамп не стал его продлевать.

Dan Smith; Rdsmith4 Штаб-квартира Федеральной резервной системы США

Американские СМИ указывают, что для нового президента, который проработал чуть более года, нетипично отправлять главу ФРС в отставку. Обычно новые президенты всегда продлевали полномочия главы ФРС в первый год своего президентства. Но Трамп решил иначе.

Стоит отметить, что нынешний президент всегда критиковал Йеллен, особенно за политику низкой учетной ставки. Да и вообще, у Трампа вызывают раздражение люди, так или иначе связанные с предыдущей администрацией Барака Обамы.

Уходя, Йеллен предупредила об опасности надувания нового пузыря в американской экономике.

«Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, «пузырем», но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена», — осторожно сказала она в интервью телеканалу PBS.

Также экс-глава ФРС посоветовала инвесторам диверсифицировать инвестиции, чтобы снизить возможные риски.

В день ухода Йеллен с поста главы ФРС рухнул основной промышленный индекс Доу — Джонса. Он упал сразу на 650 пунктов — это крупнейшее падение за последние полтора года, и самое большое за время президентства Трампа. Стоит отметить, что за первый год работы Трампа в Овальном кабинете этот биржевой индекс вырос на 30%.

Новым главой ФРС станет Джером Пауэлл. Его кандидатуру уже утвердил сенат конгресса США. Йеллен перешла на работу в Институт имени Брукингса.