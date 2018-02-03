Киев, 3 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что санкции Европейского союза и США против Российской Федерации якобы лишили Украину половины её валового внутреннего продукта. Такое заявление Мураев сделал в эфире телеканала NewsOne накануне, 2 февраля. Стоит отметить, что Мураев является основным бенефициаром данного телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

По словам Мураева, Россия и Европейский союз потеряли лишь незначительные доли своих ВВП в результате взаимных санкций, а вот для Украины они обернулись сокращением ВВП наполовину.

«Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?» — заявил Мураев.

Из этого Мураев делает вывод, что на Украине срочно нужно установить мир и тогда «привычные рынки» вернутся.

«Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан», — заявил депутат.

Кроме того, Мураев выразил сожаление, что на Украине одно за другим закрываются предприятия, которые ранее составляли основу украинской экономики.

«А наш бизнес и производство должны загибаться. Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по эти заводам будут водить экскурсии», — посетовал депутат.

Стоит отметить, что заявление Мураева не соответствует действительности и политик явно пытается замолчать причины, по которым украинская экономика действительно страшно сократилась.

Действительно существенная доля украинской промышленности, особенно высокотехнологичной была ориентирована на российский рынок в силу того, что когда-то эти предприятия были органичной частью единой экономики СССР. Также Россия была крупным рынком сбыта для украинской сельскохозяйственной продукции. Существовала зона свободной торговли между Россией и Украиной в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Однако, после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, пришедшие к власти на Украине бандеровцы и их приспешники подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, тем самым вступив в зону свободной торговли с ЕС. Россия была вынуждена защитить свои рынки и закрыть их для Украины, через которую товары из ЕС могли бы беспошлинно поступать на российский рынок. При этом для российских товаров возможности беспрепятственно поступать на евросоюзный рынок по-прежнему не было.

Но и это не было главным. Новая украинская власть сама во все горло кричала, что Россия — враг, а с врагом надо порвать все возможные отношения. И хотя сделать это оказалось очень сложно (слишком сильны связи между Россией и Украиной), тем не менее многого бандеровцам удалось достичь.

Именно поэтому украинская власть сама отрезала свою экономику от «привычных рынков» и тем самым разрушила высокотехнологичный сегмент своей экономики. Украинская власть сама отдала остатки своей экономики на растерзание евросоюзному бизнесу, которому Украина нужна исключительно как рынок сбыта и место, откуда можно черпать дешевую рабочую силу. Антироссийские санкции Запада тут вообще не при чем.