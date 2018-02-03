Тель-Авив, Израиль, 3 февраля, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Ракетный удар по Израилю произведен из сектора Газа, пишет газета Haaretz.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстелу Израиля

Пуск зафиксирован вечером 2 февраля. Израильская система противоракетной обороны сработала в региональном совете Шаар ха-Негев. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в 23:30 (время местное) «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) запустило по Израилю ракету из Газы. Ракета была пущена в направлении населенных пунктов регионального совета Хоф Ашкелон.

Отмечается, что системы оповещения о ракетном обстреле не сработали, и это, вероятно, означает, что снаряд упал на территории Газы.

После этого в ночь на 2 февраля израильские ВВС атаковали наблюдательный пост ХАМАС в северной части Газы — в ответ на ракетный обстрел палестинцев.

При этом палестинское агентство Safa заверило, что со стороны Израиля было выпущено две ракеты по объекту, расположенному к северу от башни Нада.