Домодедово, Московская область, 17 октября, 2019, 16:03 — ИА Регнум. В аэропорту Домодедово провели комплексные учения по действиям государственных служб и служб аэропорта в чрезвычайных ситуациях. В учениях приняли участие свыше 100 человек, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе аэропорта.

В ходе первого дня учений отработали тушения пожара, проведение спасательных работ и оказание медпомощи при посадке самолета на аэродроме. Во второй день службы аэропорта показатели действия в условиях ЧС внутри аэровокзала: от работы с родственниками пассажиров до координации работы со СМИ профилактических мероприятий.

Напомним, как собщало ИА REGNUM, самолет А-321 авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из аэропорта «Внуково» вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за дебоширящего пассажира.