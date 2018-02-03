Вашингтон, 3 февраля, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Призыв к американским властям прекратить похищения российских граждан по всему миру опубликовало посольство России в США в связи с экстрадицией из Испании в Соединенные Штаты российского программиста Петра Левашова.

Флаг США

Комментируя экстрадицию в США российского гражданина, дипломаты заявили, что помогут соотечественнику: Левашову окажут консульскую и правовую помощь, чтобы он быстрее вернулся в Россию.

Посольство отметило, что не получало из Мадрида официального извещения об экстрадиции Левашова в США.

«Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина», — говорится в сообщении.

Российское ведомство напомнило, что МИД РФ в очередной раз предупреждал выезжающих за рубеж российских граждан об угрозах задержаний по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.

«Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, — говорится в сообщении. — Требуем от США прекращения захватов россиян по всему миру».

Напомним, задержанный в апреле 2017 года Левашов обвиняется в создании и управление ботнетом Kelihos, при помощи которого осуществлялась рассылка спама, распространение вредоносных программ и сбор данных с компьютеров.

Задержали российского гражданина в Барселоне по запросу ФБР. В РФ Левашов заочно арестован и объявлен в международный розыск как фигурант уголовного дела по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля пресс-служба Национальной полиции Испании заявила об экстрадиции в США Левашова. Его передали службе федеральных маршалов США.