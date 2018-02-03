Вашингтон, 3 февраля, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Военные двусторонние отношения стали темой переговоров министров обороны США и Украины, сообщила Дана Уайт, официальный представитель Пентагона, в Twitter.

Mil.gov.ua Степан Полторак

«[Глава Пентагона Джеймс] Мэттис встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком и обсудил военные отношения», — сообщила Уайт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января управление по координации гуманитарных вопросов ООН опубликовало доклад, согласно которому гражданская война в Донбассе стала одним из самых кровопролитных конфликтов с конца Второй мировой войны.

Только в 2017 году в Донбассе погибли 105 человек среди мирных жителей, 486 человек получили ранения. Число раненых и убитых в минувшем году увеличилось на шесть процентов по сравнению с 2016 годом.

Читайте подробнее: ООН: Война в Донбассе — одна из самых кровопролитных за последнее время

На этом фоне Вашингтон оказывает Киеву помощь летальным оружием. 26 января Иван Винник, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны (фракция «Блок Петра Порошенко»), заявил, что на Украине идут подготовительные работы к использованию комплексов Javelin.

Читайте подробнее: Страсти вокруг Javelin: Украина ждёт, США обещают

А также: Что изменят «Джавелины», коль дойдут до Украины?

2 февраля Александр Лукашевич, постоянный представитель РФ при ОБСЕ, заявил, что для мирного разрешения конфликта в Донбассе не хватает «политической воли» США.

«Мы хорошо помним, кто раздавал бутерброды и печенье на майдане, кто оплачивал митинги националистам, кто стоит за спиной нынешних киевских властей», — заявил Лукашевич.