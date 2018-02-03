У посла США в России Хантсмана скончался отец
Вашингтон, 3 февраля, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Джон Хантсман — старший, отец посла США в РФ, умер в возрасте 80 лет, передает телекомпания Fox News.
World Economic Forum
Джон Хантсман
Уточняется, что о смерти отца Джона Хантсмана сообщил пресс-секретарь Центра по исследованию рака.
Хантсман-старший умер в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), со ссылкой на его помощницу Пэм Бэйли сообщает Associated Press.
У Хантсмана-старшего было обнаружено онкологическое заболевание, пишет газета The Salt Lake Tribune.
Напомним, отец американского посла в России — миллиардер, крупный бизнесмен, основавший ряд компаний, в том числе Huntsman Corporation.
Он выделил более миллиарда долларов на работу Центра по исследованию рака (Солт-Лейк-Сити). Центр носит имя Хантсмана.