Вашингтон, 3 февраля, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Джон Хантсман — старший, отец посла США в РФ, умер в возрасте 80 лет, передает телекомпания Fox News.

World Economic Forum Джон Хантсман

Уточняется, что о смерти отца Джона Хантсмана сообщил пресс-секретарь Центра по исследованию рака.

Хантсман-старший умер в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), со ссылкой на его помощницу Пэм Бэйли сообщает Associated Press.

У Хантсмана-старшего было обнаружено онкологическое заболевание, пишет газета The Salt Lake Tribune.

Напомним, отец американского посла в России — миллиардер, крупный бизнесмен, основавший ряд компаний, в том числе Huntsman Corporation.

Он выделил более миллиарда долларов на работу Центра по исследованию рака (Солт-Лейк-Сити). Центр носит имя Хантсмана.