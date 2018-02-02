Москва, 3 февраля, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Рискуя распространить санкции на суверенный долг России, США снова открывают ящик Пандоры, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Флаг США

Комментируя заявление американского Минфина о том, что Вашингтону не следует расширять санкции на суверенный долг России и связанные с ним производные ценные бумаги, Пушков отметил:

«Минфин США назвал опасным санкции против суверенного долга России. Но и остальные санкции проведут к неблагоприятным сдвигам. США умеют открывать ящики Пандоры; они вновь рискуют открыть один из них».

Напомним, согласно данным Минфина США, распространение санкций на суверенный долг России приведет к сложностям на мировом финансовом рынке. К тому же подобные санкции могут «послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты не считают это заявление поводом к отказу Вашингтона от санкций. Они же указывают на то, что такие действия непременно ударят по американским участникам финансового рынка.