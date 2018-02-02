Москва, 3 февраля, 2018, 01:50 — ИА Регнум. Новые санкции США против России чреваты крупными потерями иностранных инвестором, заявил Антон Шабанов, независимый экономический эксперт, в интервью Russia Today.

Американские санкции

По словам эксперта, треть суверенного долга России приходится на иностранных инвесторов.

«Если будут введены санкции, то огромное количество людей начнет терять деньги, а не зарабатывать на нашем рынке», — сказал Шабанов.

Он отметил, что санкции в итоге скажутся не столько на России, сколько на тех, «кто сейчас сидит в наших облигациях», в том числе — на американцах.

По мнению Александра Лосева, гендиректора УК «Спутник — Управление капиталом», упоминание в докладе Минфина США о негативных последствиях для американских инвесторов в случае расширения санкций на Облигации федерального займа (ОФЗ) — это не повод рассчитывать на отказ от санкций, пишет Forbes.

Ограничения будут введены, причем в отношении не только суверенного долга, но и полного спектра деривативов на него. Доклад американского Минфина — это лишь информационная справка.

Напомним, 2 февраля опубликован доклад Минфина США о том, что распространение санкций на суверенный долг РФ может негативно повлиять на мировые финансовые рынки и бизнес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится: Минфин США считает, что санкции на суверенный долг России и связанные с ним производные ценные бумаги распространяться не должны. Это может повредить глобальному финансовому рынку и американским инвесторам.