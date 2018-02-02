Душанбе, 3 февраля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Три террористических акта были предотвращены в Согдийской области Таджикистана за 2017 год. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам минувшего года, новый начальник Управления МВД Согдийской области генерал-майор милиции Кудратулло Назарзода.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

По его данным, теракты планировалось провести в Джабар — Расуловском районе области, городах Истарафшан и Исфара. В первом случае преступники намеревались совершить теракт в здании районной прокуратуры — задержан один житель области и четверо его сообщников — на территории иностранного государства. Руководство подготовкой производилось также из-за рубежа.

Также преступники с оружием были задержаны в Истаравшане:

«Они намеревались совершить теракт, направленный на правоохранительные органы. Еще одно запланированное террористическое действие было предотвращено на территории города Исфара. Были задержаны двое жители Исфары, которые намеревались совершить убийство сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников ГАИ», — не вдаваясь в подробности, рассказал начальник УМВД.

Назарзода, кроме того, сообщил о том, что в официальном розыске находится 1041 житель области, из них 630 — по подозрению в совершении преступлений террористического и экстремистского характера.

По словам начальника УМВД, за 2017 год в отношении 9 жителей области, которые участвовали в боевых действиях за рубежом, но вернулись добровольно, приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель города Исфара (Согдийская область Таджикистана, — прим ИА REGNUM ) Дилшод Расулзода не стал отрицать того, что жители города участвуют в боевых действиях на территории других государств и даже занимают первое место по численности среди других городов страны.

По словам градоначальника, у него есть данные о количестве добровольно возвратившихся из зон боевых действий на Ближнем Востоке. Однако он не стал из озвучивать, сославшись на то, что эти данные журналистам предоставят правоохранительные органы.