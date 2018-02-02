Бишкек, 3 февраля, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Московский районный суд Чуйской области признал водителя «КамАЗа» виновным в совершении аварии, в результате которой погибли вице-премьер-министр Киргизии Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов. Об этом сегодня, 2 февраля, пишет «Кабар».

За колючей проволокой

Судебный орган приговорил 25-летнего Афтандила Таалайбек уулу к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также с него взыщут 2 млн 95 тыс. сомов (1 млн 717 тыс. рублей) за правительственный автомобиль, с которым столкнулся его грузовик.

Перед вынесением приговора подсудимый заявил о том, что произошедшее дорожно-транспортное происшествие является несчастным случаем. При этом Афтандил Таалайбек уулу полностью признал свою вину и извинился перед родственниками погибших, отмечает «Kaktus.media».

ИА REGNUM напоминает, что 7 октября 2017 года неподалеку от киргизской столицы произошла автокатастрофа — в результате лобового столкновения грузовика «КамАЗ» и внедорожника «Toyota» погибли вице-премьер Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов.

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По данным правительства, Джумакадыров отправился с рабочим визитом в Таласскую область, чтобы проверить готовность региона к выборам президента Киргизии, состоявшимся 15 октября 2017 года.