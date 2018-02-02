Вокруг CAS и России: экс-функционеры WADA и РУСАДА высказали свое мнение
Москва, 3 февраля, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам не может быть обжаловано, считает Арне Люнгквист, бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает NRK.
Комментируя решение CAS от 1 февраля об удовлетворении апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах Международным олимпийским комитетом (МОК), экс-функционер WADA заявил, что у МОК «нет выбора».
«Решение CAS не может быть обжаловано, — сказал Люнгквист. — Теоретически МОК может обратиться в суд Швейцарии, но он обычно не занимается такими вопросами. Не думаю, что МОК это сделает».
В свою очередь Николай Дурманов, бывший глава Российской антидопинговой службы (РУСАДА), заявил, что WADA — это проект, который перестал быть спортивным. Ожидается «бесконечный шлейф судебных процессов и бесконечные претензии», передает «Спорт-экспресс».
Говоря о WADA в целом, Дурманов подчеркнул, что эта организация уже не пытается изображать спортивную структуру.
«В какой-то момент выяснилось, что абсолютно неважно, принимал спортсмен допинг или нет… Русский — значит, все, за борт, — сказал Дурманов. — Идет одна большая война на планете. И вот ребята-англосаксы, которые захватили ВАДА, узурпировали все полномочия и всю власть и теперь работают так, как им говорят и как их просят».
«С другой стороны посмотреть: ребята из ВАДА явно зарвались, и дело не кончится 28 оправданными в CAS спортсменами. Это будет бесконечный шлейф судебных процессов и бесконечные претензии», — отметил Дурманов.
Он призвал российскую сторону проявить настойчивость, «чтобы воспоминания об этом всем как можно дольше сохранялось на той стороне океана».
«Ведь нарушены основополагающие принципы мирового спорта и антидопингового движения. Ребята пытались нам сделать больно, а разрушили все, что только можно», — считает Дурманов.
Напомним, 1 февраля CAS принял решение отменить санкции в отношении 28 российских спортсменов. Ранее отстраненные МОК от Олимпиады-2018 спортсмены теперь не считаются нарушившими антидопинговые правила. Их результаты с Олимпиады-2014 должны быть восстановлены.
Речь идет о следующих спортсменах:
- лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева;
- конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев и Артем Кузнецов;
- саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко;
- бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина;
- скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова;
- хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина и Екатерина Смоленцева.
Этим же решением САS частично удовлетворены апелляции еще 11 российских спортсменов. Вина этих людей в нарушении антидопинговых правил продолжает считаться доказанной, но пожизненное отстранение от Олимпиад заменено пропуском Игр-2018.
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