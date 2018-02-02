Москва, 3 февраля, 2018, 00:11 — ИА Регнум. В годовщину 75-летия победы под Сталинградом команда «Молодежки ОНФ» провела всероссийскую акцию «Случайный вальс».

Onf.ru Всероссийская акция «Случайный вальс»

Активисты «Молодежки ОНФ» исполнили вальс по мотивам известной композиции Марка Фрадкина на глазах «случайных зрителей», предлагая им присоединиться. В акции ОНФ принимали участие более 60 регионов страны.

«Сталинградская битва — это история невероятного подвига советского народа, один из ключевых моментов истории Великой Отечественной войны. Нам особенно приятно, что сегодня подрастающее поколение хранит в памяти рассказы своих бабушек и дедушек о тех страшных и победных днях. Молодые люди по всей стране принимают участие в мероприятиях, посвященных этой дате. «Молодежка ОНФ» проводит акцию «Случайный вальс» более чем в 60 субъектах. Эта композиция была написана как раз после битвы за Сталинград в 1943 году. Мелодия звучит сегодня по всей стране в парках, на вокзалах, в общественном транспорте и т.д. и вновь напоминает людям о том времени, когда сломить силу духа нашего народа было просто невозможно», — отметили организаторы акции.

Также в честь годовщины победы под Сталинградом активисты ОНФ организовали встречи ветеранов Великой Отечественной войны с подрастающим поколением.

В рамках акции прошли экскурсии в музеи, где школьникам рассказали о Сталинградской битве.

Ветераны и дети в стихах обратились к будущим поколениям с призывом помнить о героическом подвиге защитников Сталинграда. Активисты ОНФ сняли видеоролик, в котором дети и ветераны читали строки произведения Николая Добронравова «Поклонимся великим тем годам».

«Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне. Победа в ней позволила нашим войскам перехватить стратегическую инициативу. Она стала возможной благодаря самоотверженности, жертвенности каждого во имя общего дела, сплоченности всего народа ради своей Родины. Сталинград стал в нашей памяти символом мужества и преданности своей стране. Это наша история, это наши корни и ценности, это важные смыслы на многие поколения вперед. И сегодня для нас, потомков поколения победителей, этот подвиг незыблем и вечен, как и наша готовность прикладывать усилия во имя силы и процветания России. Уверен, что залог успешности нашей страны в сплочении и единении российского народа» — заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области, Герой России Андрей Красов.