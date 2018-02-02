«Случайный вальс»: всероссийская акция
Москва, 3 февраля, 2018, 00:11 — ИА Регнум. В годовщину 75-летия победы под Сталинградом команда «Молодежки ОНФ» провела всероссийскую акцию «Случайный вальс».
Активисты «Молодежки ОНФ» исполнили вальс по мотивам известной композиции Марка Фрадкина на глазах «случайных зрителей», предлагая им присоединиться. В акции ОНФ принимали участие более 60 регионов страны.
«Сталинградская битва — это история невероятного подвига советского народа, один из ключевых моментов истории Великой Отечественной войны. Нам особенно приятно, что сегодня подрастающее поколение хранит в памяти рассказы своих бабушек и дедушек о тех страшных и победных днях. Молодые люди по всей стране принимают участие в мероприятиях, посвященных этой дате. «Молодежка ОНФ» проводит акцию «Случайный вальс» более чем в 60 субъектах. Эта композиция была написана как раз после битвы за Сталинград в 1943 году. Мелодия звучит сегодня по всей стране в парках, на вокзалах, в общественном транспорте и т.д. и вновь напоминает людям о том времени, когда сломить силу духа нашего народа было просто невозможно», — отметили организаторы акции.
Также в честь годовщины победы под Сталинградом активисты ОНФ организовали встречи ветеранов Великой Отечественной войны с подрастающим поколением.
В рамках акции прошли экскурсии в музеи, где школьникам рассказали о Сталинградской битве.
Ветераны и дети в стихах обратились к будущим поколениям с призывом помнить о героическом подвиге защитников Сталинграда. Активисты ОНФ сняли видеоролик, в котором дети и ветераны читали строки произведения Николая Добронравова «Поклонимся великим тем годам».
«Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне. Победа в ней позволила нашим войскам перехватить стратегическую инициативу. Она стала возможной благодаря самоотверженности, жертвенности каждого во имя общего дела, сплоченности всего народа ради своей Родины. Сталинград стал в нашей памяти символом мужества и преданности своей стране. Это наша история, это наши корни и ценности, это важные смыслы на многие поколения вперед. И сегодня для нас, потомков поколения победителей, этот подвиг незыблем и вечен, как и наша готовность прикладывать усилия во имя силы и процветания России. Уверен, что залог успешности нашей страны в сплочении и единении российского народа» — заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области, Герой России Андрей Красов.