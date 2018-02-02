Страсбург, Франция, 2 февраля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. Европарламент рассмотрит проект резолюции, в которой содержится рекомендация к Европейской комиссии инициировать отмену перехода на летнее и зимнее время в странах ЕС, передаёт портал Newstalk.

Зимнее время

Как сообщается, проект, подготовленный комитетом Европарламента по вопросам транспорта, будет обсуждаться на пленарном заседании в Страсбурге 8 февраля.

Напомним, в настоящее время практически во всех европейских странах (за исключением России, Белоруссии и Исландии) осуществляется переход с зимнего времени на летнее.

По рекомендации Европейской экономической комиссии ООН перевод стрелок на час вперёд осуществляется в последнее воскресенье марта. По такому времени 78 стран живут до последнего воскресенья октября.

В России перевод стрелок часов был отменен ещё в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

Сперва стрелки часов в России были зафиксированы на летнем времени, однако после многочисленных споров в обществе в 2014 году время в России было переведено на зимнее. Это также не понравилось жителям ряда регионов, и в результате в 2016 году ряду субъектов Федерации было разрешено скорректировать время и перейти в другие часовые пояса.