Сан-Франциско, США, 3 февраля, 2018, 00:17 — ИА Регнум. В США число погибших детей, ранее госпитализированных с симптомами гриппа, достигло 53, заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, 2 февраля сообщает агентство Anadolu.

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В центре по контролю и профилактике заболеваний объявили, что грипп по-прежнему широко распространен на территории Соединенных Штатов. На прошлой неделе погибло 16 детей, заболевших гриппом.

Согласно данным CDC, с октября 2017 года, когда начался сезон гриппа, в США зарегистрировано 53 смертельных случая среди детей.

Напомним, в настоящий момент в США уровень госпитализации заболевших гриппом достиг максимального уровня за последние восемь лет. Заболевание продолжает распространяться в 48 штатах.

За прошедшую неделю уровень госпитализации начал сокращаться только в штате Гавайи и Орегон. Согласно данным CDC, 80% детей, умерших от гриппа с октября 2017 года, не были вакцинированы.