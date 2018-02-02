Екатеринбург, 2 февраля, 2018, 23:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в местном зоопарке ёжик-метеоролог по кличке «Пых» предсказал, что весна в 2018 году будет ранней. Гадание на мучных червях состоялось сегодня, 2 февраля.

Ёж

Практика предсказаний при помощи животных восходит к глубокой древности. Так, в Древнем Риме именно ежам доверяли ответственную миссию по предсказанию погоды. Гадания проходили как раз 2 февраля. Метеорологический прогноз в этот день составляли по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень.

Правда на Урале процедуру гадания несколько видоизменили. На первом этапе ежик-метеоролог выясняет, какой будет весна — поздней или ранней. Для этого в маленьком вольере для ежа ставят две чаши, в которой помещают его любимое лакомство — мучных червей. Возле каждой чаши лежат таблички на одной изображено солнце, а на второй — снежинка.

Пых уверено двинулся к солнцу, из чего предсказатели сделали вывод — весна будет ранней.

На втором этапе еж-предсказатель определяет, будет ли весна пасмурной или ясной. Также ставятся две чаши с мучными червями и две таблички, одна из которых символизирует солнечную погоду, вторая пасмурную.

На втором этапе Пых направился к чаше с табличкой «пасмурно».

Теперь с уверенностью можно сказать, что весна, по крайней мере на Урале, будет ранней и пасмурной.

Предсказание погоды по поведению животных до сих пор практикуется в разных странах мира. Так, в европейских странах миссию по предсказанию погоды доверили медведю, а также барсуку. В США эту миссию выполняет сурок.