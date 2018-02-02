Вашингтон, 2 февраля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Мексика должна быть готова отразить вмешательство России в выборы президента страны, заявил 2 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Мексиканец

Такое заявление Тиллерсон сделал на пресс-конференции в Мехико по итогам встречи глав МИД стран Северной Америки.

«Мы знаем, что у России есть «щупальца» на выборах по всему миру, мы это слышали от наших европейских коллег, моя рекомендация для Мексики — обратить внимание на происходящее», — рекомендовал Тиллерсон.

Тем не менее сообщение госсекретаря США о надвигающейся на Мексику российской угрозе не стало новостью для официального Мехико.

Тиллерсона уже опередили как советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер, так и лидер правящей мексиканской Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа, заявивший, что некие международные СМИ уже «задокументировали» не только российское, но и венесуэльское вмешательство. По их версии, Москва и Каракас поддерживают кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

При этом сам Лопес Обрадор откровенно издевается над заявлениями о якобы имеющейся у него российской поддержке, снимая видео, где он в порту Веракруса «ожидает российскую подводную лодку с золотом», и размещая рекламные щиты с надписями о поддержке русскими себя и своих политических союзников.

Напомним, постоянные заявления политиков США и ЕС о зловещем влиянии России на выборы в разных странах до сих пор не подтверждены ничем.