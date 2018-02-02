Лондон, 2 февраля, 2018, 22:47 — ИА Регнум. Оказавшийся в центре секс-скандала голливудский продюсер Харви Вайнштейн окончательно лишён членства в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает портал Deadline.

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Напомним, в октябре минувшего года Британская киноакадемия приостановила членство Вайнштейна после публикации в издании The New York Times, в которой тот был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами.

Позднее продюсера знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» обвинили в домогательствах в общей сложности около 50 актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь и другие.

Вайнштейн также был исключён из Американской академии киноискусств и продюсеров. Совет директоров компании The Weinstein Company принял решение об увольнении Вайнштейна с должности сопредседателя основанной им же компании.

Обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Харви Вайнштейна вскоре заинтересовались и правоохранительные органы США и Великобритании.