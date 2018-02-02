Киев, 2 февраля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Начиная с 1 апреля 2018 года цены на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) могут вырасти на 62%. Об этом сегодня сообщают «Украинские новости» со ссылкой на анализ проекта финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», который был проведен министерством финансов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Согласно этому финансовому плану, цена газа увеличится с почти 4,9 тыс. гривен до примерно 8 тыс. гривен за тысячу кубометров. Более того, к октябрю 2018 года этот показатель может достичь 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров, то есть рост может составить 73% по сравнению с нынешним тарифом.

При этом в финансовом плане «Нафтогаза» предполагалось, что цена газа могла бы увеличиться на 17% уже с 1 января, однако кабинет министров не решился выполнять соответствующее постановление.

При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее заявлял, что повышение цен на газ для населения якобы является правильным шагом, так как прибыль от этого будет поступать «в пользу государства».

Напомним, повышение цен на газ для населения и предприятий — это одно из требований Международного валютного фонда для продления программы финансовой помощи Украине. При этом МВФ настаивает, чтобы правительство не повышало минимальный размер оплаты труда украинцев.