Москва, 2 февраля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Из-за сильнейших снегопадов в Москве «Аэрофлот» изменит расписание 48 авиарейсов, сообщает 2 февраля газета «Известия» со ссылкой на заявление представителя авиаперевозчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

В частности, 14 субботних авиарейсов из «Шереметьево» уже перенесены на следующий день. Пассажиры перенесенных рейсов будут оповещены об этом через кол-центр.

Отмечается, что те из пассажиров, кто уже прибыл в аэропорт, будут обеспечены по нормам Федеральных авиационных правил и стандартам «Аэрофлота».

Напомним, 3 февраля в Москве ожидается сильнейший за последние 100 лет снегопад, продолжительность которого пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Росгидромет объявил «желтый» уровень погодной опасности, ожидаемой 3 февраля в Москве и на всей территории Центрального федерального округа.

Ожидается усиление ветра и осадки в виде мокрого снега.