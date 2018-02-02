Москва, 2 февраля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает объективной оценку министерством финансов США последствий возможного расширения санкций Вашингтона на российский суверенный долг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Мне кажется, это достаточно объективная оценка последствия санкций против российского госдолга», — приводит комментарий депутата «Газета.ru».

Аксаков отметил, что сами американские инвесторы являются одними из крупнейших «вкладчиков» в российские облигации федерального займа. Кроме того, российский госдолг активно покупали инвесторы из Азии, Китая, Индии, арабских стран, которые вряд ли будут рады такому «подарку» от Вашингтона, подчеркнул депутат.

«В результате было бы подорвано доверие к самой Америке. Инвесторы стали бы недоверчивы к политике США, а это уже совсем не руку США», — заключил Аксаков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министерство финансов США направило доклад в конгресс, в котором указало, что Вашингтону не следует расширять санкции на суверенный долг России и связанные с ним производные ценные бумаги, так как это может привести к негативным последствиям для глобального финансового рынка и американских инвесторов.