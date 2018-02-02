Волгоград, 2 февраля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Интерактивный музей «Россия — моя история» посетил президент Владимир Путин 2 февраля в Волгограде, сообщила пресс-служба Кремля. Музей был открыт в октябре 2017 года в пойме реки Царицы. Сегодня президент вместе с волонтерами Победы дал старт проекту комнаты для виртуального квеста «Сталинградская битва».

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения интерактивного музея «Россия — моя история»

Владимир Путин осмотрел экспозицию предметов — личные вещи бойцов, технические предметы, части вооружения, — которые находились на поднятом в ноябре 2017 года бронекатере БК-31 Волжской военной флотилии. Судно считалось пропавшим с октября 1942 года, и лишь спустя 75 лет поисковики сумели поднять его остов со дна Волги. Сам бронекатер размещен на площадке перед музеем «Россия — моя история», пояснили в пресс-службе правительства области

Владимир Путин также принял участие в открытии проекта Всероссийского движения «Волонтёры Победы» — комнаты виртуального квеста по событиям Сталинградской битвы. Презентацию для главы государства провели победители конкурса «Послы Победы. Сталинград», которые в качестве волонтёров помогали в организации мероприятий по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве. Вместе с волонтёрами президент дал символичный старт проекту.

Кроме того, глава государства осмотрел мультимедийную выставку «Имена из солдатских медальонов», которая рассказывает об участниках Великой Отечественной войны, пропавших без вести на полях сражений. На мультимедийных экранах представлены портреты советских солдат, найденных и опознанных за последние несколько лет. Фронтовую историю каждого из них можно узнать, коснувшись рукой фотографии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Волгограде проходят масштабные мероприятия, посвященные 75-й годовщине победы в Сталинградской битве — самом крупном и кровопролитном сражении Великой Отечественной войны, в то же время ставшим переломным для Красной армии.

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Сегодня в регионе выходной день. Утром на площади Павших Борцов прошел парад с участием авиации, который посмотрели в общей сложности около 30 тыс. человек. Весь день в регионе проходят выставки, концерты, посвященные дате, значимой не только для каждого волгоградца, но и для всех жителей России. Владимир Путин посетил государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Он возложил венок в Зале Воинской славы и цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, а также выступил на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию победы в Сталинградской битве.