Саратов, 2 февраля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. В Саратове около 200 многоквартирных и частных домов остались без холодной и горячей воды из-за коммунальной аварии. К контролю над сроками устранения аварии подключилась прокуратура, сообщили ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Нет воды

По данным прокуратуры, в связи с повреждением на сетях водоснабжения (диаметром 800 мм) воды нет в 91 частном и 101 многоквартирном жилых домах Ленинского района города.

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«В целях предотвращения нарушения прав жителей города на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества прокурором директору ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков проведения аварийных работ», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время температура воздуха в Саратове — 13 °C.

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По данным администрации Саратова, в районе порыва по улице Тархова на участке от ул. Лебедева-Кумача до Бардина с 7 утра 2 февраля до 7 утра 3 февраля ограничено движение транспорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 ноября 2017 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев и директор ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» Геннадий Атаманов подписали соглашение о передаче в концессию МУПП «Саратовводоканал». Инвестором выступило ЗАО «Лидер». Муниципальное предприятие передано частной структуре до 2045 года. В рамках договора предусматривается вложение 13,441 млрд рублей.

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Также в ноябре минстрой Саратовской области издал приказ об утверждении инвестиционной программы ООО «КВС» на 2017—2020 год, согласно которому рост тарифов в зависимости от услуги составит до 9,22%.