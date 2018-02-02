Омск, 2 февраля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В Омской области сегодня, 2 февраля, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию со дня завершения Сталинградской битвы.

Omskportal.ru В Омской области отмечают 75-ю годовщину Победы в Сталинградской битве

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в парке Победы в Омске ветераны войны и военной службы, представители власти и общественных организаций, молодежь возложили венки и цветы у скульптуры «Мать-сибирячка с сыном».

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, большую роль в ходе Сталинградской битвы сыграла 308-я стрелковая дивизия, формировавшаяся в основном из числа омичей и выписанных из госпиталей бойцов. Командовал дивизией, сражавшейся в Сталинграде на самых ответственных участках в составе 62-й армии, генерал, Герой Советского Союза Леонтий Гуртьев. Во время боев у завода «Баррикады» воины дивизии отразили более 110 атак фашистов, уничтожили 70 танков, пять самолётов, истребили до десяти тысяч солдат и офицеров вермахта.

«200 дней и ночей длилось Сталинградское сражение. Историки подсчитали, жизнь командиров на передовой в среднем длилась не более трёх дней, а рядовых — один день. Это страшные цифры. Светлая память погибшим! 35 участников Сталинградской битвы сегодня живут в Омской области. Низкий им поклон!» — сказал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

По его словам, значимыми были не только боевые, но и трудовые подвиги сибиряков:

«Вклад омичей в Сталинградскую битву колоссален по двум направлениям. 308-я Гуртьевская дивизия, которая была сформирована из омичей, принимала активное участие в боевых действиях в самом Сталинграде. Ряд военных формирований также были укомплектованы нашими земляками. Вторая часть подвига была совершена на Омской земле, где делались танки, где ковалась победа в тылу».

После возложения цветов была объявлена минута молчания. Салютная группа произвела троекратный ружейный залп. Памятные мероприятия прошли сегодня не только в Омске, но и в муниципальных районах. В учебных заведениях состоялись торжественные собрания и уроки мужества с участием ветеранов.

Omskportal.ru В Омской области, как и во всей стране, 2 февраля отмечается 75-летие со дня завершения Сталинградской битвы

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы над фашистскими захватчиками под Сталинградом проходят 2 февраля по всей стране. Эта битва стала решающим этапом в Великой Отечественной войне. Победа над немецкими войсками не дала прорваться врагу к стратегически важному транспортному сообщению страны.

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