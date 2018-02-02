Калуга, 2 февраля, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В Спас-Деменске Калужской области ученик 7 класса общеобразовательно школы №1 напал на одноклассника, нанеся резанные раны, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова. По данному факту следственными органами области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Yegor Chernyshev Нож

2 февраля около 8.25 часов утра в школе №1 города Спас-Деменск Калужской области ученик 7 класса нанёс резаные раны однокласснику. По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учитель вышла за журналом. Оружие нападения школьник принёс с собой. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать.

Между тем зачинщик происшествия покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже школы. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, он отпущен домой.

«Опрошенный потерпевший и его одноклассники отрицают наличие конфликта между подростками. В настоящее время следователям удалось выяснить, что инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут, последнее время одноклассники избегали контактов с ним. Следователи продолжают выяснять условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семье и школе. Участники происшествия на профилактических учетах не состояли. Расследование уголовного дела продолжается», — заявила Мошкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное нападение произошло в школе №28 города Березники Пермского края. 2 февраля ученица шестого класса, вооружившись в столовой острым предметом, принялась им размахивать. Охранник оперативно отреагировал и отобрал оружие. Пострадавших нет.

Выяснялось, что нападавшая девочка с сентября 2017 года состоит на учёте как находящаяся в группе риска. Сейчас подростку оказывается психологическая помощь.

Стоит отметить, что регион ещё не отошёл от шока после нападения в школе №127 в Перми 15 января 2018 года, когда пострадали девять учащихся четвёртого класса и их учитель.