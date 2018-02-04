Барнаул, 4 февраля, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Власти Алтайского края и Республики Алтай считают темпы роста туристического потока довольно приличными. Достигнутый показатель в 5% связан с тем, что развитие туризма является одним из основных направлений развития, однако комплексная оценка дела включает в себя и другие аспекты. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Панорама Алтайских гор

«Мы … планомерно движемся в этом направлении, одновременно серьезно развивая и смежные отрасли экономики», — заявил глава Республики Алтай Александр Бердников.

Вместе с тем из официальных данных следует, что речь идет лишь об увеличении числа объектов размещения, которые нередко становятся источником загрязнения окружающей среды. Не понаслышке знающий эти места фотограф Александр Тырышкин считает, что в Республике Алтай отсутствует экологическая культура, не работают проверяющие от муниципалитетов, от минприроды, мусор скапливается на берегах рек — и не только. Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий также уже указывал, что на ситуацию влияет «отсутствие должного надзора со стороны органов власти», «отсутствие механизма привлечения к ответственности со стороны тех же предпринимателей, около которых находится рекреационная территория».

За год в Республике Алтай с 804 до 907 выросло число всевозможных гостиниц, кемпингов, турбаз, турагенств и прочих предприятий, оказывающих туристические услуги, в то время как туристическая инфраструктура развивается не столь впечатляюще. При этом Алтайскому краю, весьма обделённому великолепными видами Алтайских гор, для достижения прироста в 5% пришлось сильно потрудиться, в том числе и над реализуемыми при поддержке федеральных ресурсов проектами: «Барнаул — горнозаводской город», туристско-рекреационные кластеры «Белокуриха», автотуристский кластер «Золотые ворота».

Каковы проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы при работе над этими проектами, читайте в статье: Два Алтая: чем завлекали и сколько привлекли туристов?

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