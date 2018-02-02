Алма-Ата, Казахстан, 2 февраля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Землетрясение, которое произошло во время встречи в отеле Алма-Аты российского премьер-министра Дмитрия Медведева и глав правительств стран ЕАЭС, это «сигнал божий» для Белоруссии. Об этом сегодня, 2 февраля, не без иронии сказал Медведев на завершении заседания межправительственного совета ЕАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

По словам-премьер-министра, стороны эффективно поработали в узком кругу. Несмотря на землетрясение, работа проходила в «тёплой атмосфере», отметил Медведев. Также он обратил внимание на то, что подземные толчки начались как раз в тот момент, когда шло рассмотрение постановления совета министров Белоруссии №666, что «наводит на различные мысли».

Глава российского правительства поделился своими размышлениями на этот счёт: «Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий».

И все же все документы сторонам удалось подписать, а все важные вопросы обговорить, подчеркнул премьер.

Напомним, что сегодня в Алма-Ате состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. В мероприятии участвовали главы правительств стран ЕАЭС, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Подземные толчки в Алма-Ате были зафиксированы примерно в 15:20 по местному времени. Как отмечают местные СМИ, колебания были ощутимы по всему городу.

Отметим, что Белоруссию на заседании представлял премьер-министр Александр Кобяков. Он прибыл в Казахстан еще 1 февраля. По итогам встречи с Медведевым Кобяков заявил, что, несмотря на то, что с последней встречи премьеров в декабре 2017 года прошло совсем немного времени, у сторон уже накопилось много вопросов, которые необходимо обсудить, «придать импульс» их решению. Глава правительства РФ выразил готовность к диалогу.

Что касается упомянутого Медведевым постановления №666, то оно было принято в Белоруссии в августе 2015 года, в народе и СМИ его окрестили «адским» из-за трёх шестёрок в номере. Постановлением была введена обязательная санитарно-гигиеническая экспертиза товаров, завозимых в республику из других стран. Эти требования вызвали негативную реакцию у торговых партнёров Белоруссии, поскольку им пришлось понести дополнительные непредвиденные издержки для проведения новых административных процедур по внешнеэкономическим контрактам, которые были заключены ранее.

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Очень резко на это постановление отреагировали украинские кондитеры. Ассоциация «Укркондпром» в сентябре 2015 года заявила, что белорусский совет министров, принимая постановление №666, нарушил международные обязательства в торговой сфере. В результате миллионные убытки понесли украинские кондитерские. Также в ассоциации отмечали, что официальный Минск каждый год пытается принять какие-либо меры, чтобы заблокировать доступ украинских производителей на белорусский рынок. В связи с этим «Укркондпром» обратился к украинскому правительству с требованием принять меры в ответ на действия белорусских властей. Ещё ассоциация подала в минэкономразвития страны заявление о необходимости проведения расследования по факту «дискриминационных и недружественных» мер властей Белоруссии.

Ранее в Евразийскую экономическую комиссию по поводу белорусского «адского» постановления также обратилась республиканская конфедерация предпринимательства. Авторы обращения попросили комиссию проверить законность принятия такого постановления.