Санкт-Петербург, 2 февраля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, пресечена в Санкт-Петербурге силами сотрудников регионального УФСБ. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в пресс-службе ведомства.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Оружие и другие предметы, изъятые у ОПГ

В рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 222 УК РФ проведен ряд обысков в местах проживания членов преступной группы.

«Обнаружено и изъято огнестрельное оружие, его основные части, приборы бесшумной стрельбы, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также компоненты взрывных устройств», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участники криминальной группы задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Напомним, что в конце 2017 года сотрудники ФСБ обезвредили в Петербурге группу лиц, которые намеревались совершить теракт в Казанском соборе и иные преступления. У злоумышленников были изъяты взрывчатые вещества и огнестрельное автоматическое оружие. Обвиняемые находятся под стражей.