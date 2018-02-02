Ярославль, 2 февраля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Руководство рыбинского МУП «Теплоэнерго» возмущено позицией крупнейшей управляющей компании города ОАО «Управляющая компания». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор МУП «Теплоэнерго» Алексей Потехин.

Teplo76.ru МУП «Теплоэнерго»

Поводом к общению с журналистом нашей редакции послужило интервью с генеральным директором ОАО «Управляющая компания» Сергеем Ситниковым, «под копирку» опубликованное в нескольких ярославских интернет-изданиях. Руководитель управляющей компании отрицает наличие задолженности в размере 400 млн рублей и утверждает, что губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова вводят в заблуждение.

«Я возмущен позицией руководства ОАО «Управляющая компания». Их долг перед МУП «Теплоэнерго» по состоянию на 1 января 2018 года составил более 400 миллионов рублей. Долг этот не возник вдруг, он накопился за последние годы. Только за 2017-й они прирастили задолженность на сумму порядка 100 миллионов рублей. После новогодних праздников нами в адрес управляющей организации были направлены соответствующие акты сверки. За январь они оплатили 27,7 миллиона рублей, что составляет всего лишь около 6% от общей суммы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Потехин.

Если говорить более точно, то, по данным «Теплоэнерго», задолженность управляющей компании на 1 января 2018 составляла 416,3 млн, а на 31 января — 388,6 млн рублей. Эту сумму можно считать просроченной задолженностью, поскольку срок оплаты текущих платежей — 25-е число следующего месяца.

«Господин Ситников пытается публично искажать информацию. С учетом периода задолженности нам не остается другого выхода, как решать вопрос погашения путем обращения в суды. Мы подали исков о взыскании долгов на 334 млн, окончательные решения вынесены по 132 млн рублей, ещё 202 млн — в стадии рассмотрения. Для нас спорными остаются лишь 42 миллиона, по которым мы ждем решения кассационного суда, после чего будет принято окончательное решение», — пояснил ситуацию генеральный директор МУП «Теплоэнерго.

Примечательно, что Алексей Потехин считает, что решение проблемы можно найти за столом переговоров:

«Я вступил в должность буквально сегодня, я готов сесть за стол переговоров с руководством ОАО «Управляющая компания», чтобы добиться компромиссного решения, которое устроит обе стороны».

В эту возможность не верит бывший руководитель генерирующей компании Леонид Иванов.

«Я не верю в успех каких-либо переговоров с ОАО «Управляющая компания». Для её менеджмента это всегда была лишь попытка затянуть время. Например, когда мы в 2016 году дали согласие на возможность уступки управляющей компанией долгов физических лиц за коммунальные платежи — нам прислали 30 коробок копий постановлений ФССП о возбуждении производств пятилетней давности. Но при этом — ни одного документа, подтверждающего актуальность этих долгов и факт, что исполнительные производства не закрыты. Не было даже реестра — какая сумма долга отражена в этих документах. Зато неоднократно ОАО «УК» потом говорило, что они нам что-то предлагали», — рассказал Леонид Иванов.

Иванов напомнил, что в отношении Сергея Ситникова уже было возбуждено уголовное дело:

«Факты весьма вольного распоряжения деньгами граждан за ряд периодов уже нашли свое место в решениях судов против менеджмента этой управляющей компании. Надеюсь, что эта работа не будет прекращена новым руководством «Теплоэнерго».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал растущие долги рыбинских управляющих компаний перед МУП «Теплоэнерго» одной из главных причин неисполнения договорённостей руководства региона с «Газпромом».